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В Минэкономразвития заявили о высоком потенциале креативной экономики РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Креативная экономика имеет огромный потенциал в России, а творческие проекты способны становиться драйвером роста в регионах, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"По последним данным, выручка креативного сектора у нас уже составляет порядка 7,6 трлн рублей, и примерно 4 трлн рублей из этой суммы создает малый и средний бизнес. То есть потенциал огромен", - сказала Илюшникова в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

По ее словам, "креативная экономика - действительно "новое поле", и мы только начинаем его осваивать".

"Для начала надо понять, что относить к креативной экономике. Непосредственно креативные индустрии - это, например, производство видеоигр, анимация. Второе - у нас есть отрасли, которые неразрывно связаны с креативными индустриями. Это, например, профильное образование или производство авторских тканей для фешн-индустрии, специализированное программное обеспечение, специализированное оборудование", - пояснила замглавы Минэкономразвития.

Она уточнила, что "третий блок - это традиционные сектора экономики, где есть креативные составляющие", например, "в обработке, в производстве машин или мебели присутствуют элементы промышленного дизайна".

"Пока креативная экономика тяжело поддается эконометрике. На данный момент мы начали работу с составления четких определений и институтов поддержки для креативной экономики, обсуждаем, как сделать так, чтобы творческие проекты приносили ощутимую добавленную стоимость и становились драйвером роста в регионах. Это может быть разработка авторской одежды, игры или дизайн мебели - везде, где есть интеллектуальный продукт со "своим кодом", - сказала Илюшникова.

По ее мнению, "главное сейчас - выстроить инфраструктуру и донастроить поддержку: помочь людям учиться создавать такой продукт, давать возможность получить целевые гранты или льготные кредиты для творческих проектов".

"Уверена, что с ростом креативные отрасли будут все больше влиять на экономику страны", - резюмировала заместитель министра экономического развития РФ.

Минэкономразвития
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