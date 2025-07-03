Средства ПВО сбили за ночь 69 украинских БПЛА в пяти регионах РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в ночь на четверг 69 украинских беспилотников в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областях и Республике Крым, сообщили в министерстве обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА - над территорией Белгородской области, 22 БПЛА - над территорией Воронежской области, 10 БПЛА - над территорией Липецкой области, 8 БПЛА - над территорией Курской области, 2 БПЛА - над территорией Республики Крым", - заявили в ведомстве.