Более пяти БПЛА сбито в Воронежской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Над несколькими городами Воронежской области силами ПВО уничтожено более пяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале в четверг.

"Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Воронеже в результате падения частей сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома", - написал глава региона.