Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренный рост цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей накануне нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $68,5 за баррель) и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июне в условиях замедления инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,3% к уровню закрытия основной сессии накануне, лидируют в росте акции "ВК" (+2%), "Норникеля" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2824,5 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июля, составляет 78,654 руб. (+23,59 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Т-Технологии" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%.

Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля).

Безработица в России в мае 2025 года составила 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, следует из материалов, опубликованных в среду Росстатом.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в среду в ходе Финансового конгресса Банка России, что если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.

Рост ВВП РФ в мае 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,2% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике". За январь-май 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

Тем временем представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в среду, что решение Пентагона приостановить передачу Украине ряда видов вооружений не означает, что Вашингтон полностью прекратил военную поддержку Киева. "Речь не идет о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи", - отметила она на брифинге.

Ранее американские СМИ сообщили, что США отложили поставки Украине ряда видов вооружений, в том числе перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM. Позже эти данные подтвердили американские власти. В администрации США пояснили, что приняли это решение, так как запасы таких ракет подходят к концу.

В условиях приостановки США части военных поставок Украине Киев планирует попросить Вашингтон разрешить европейским странам закупать для него американское оружие, сообщило издание Politico со ссылкой на многочисленные источники.

В связи с этим правительства нескольких европейских стран изучают возможность закупки оружия американского производства за счет своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Эти деньги будут учтены в новой программе расходов НАТО на оборону, "но пока нет твердых обязательств", пишет газета.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсуждала в среду в Брюсселе с министром иностранных дел Китая Ван И конфликт на Украине, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). Каллас, как следует из коммюнике ЕВС, "призвала Китай поддержать полное и безоговорочное прекращение огня и справедливый и прочный мир на Украине, основанный на полном уважении Устава Организации Объединенных Наций".

Глава европейской дипломатии в ходе 13-го стратегического диалога Евросоюз-Китай также настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества КНР с РФ, видя в этом "угрозу для европейской безопасности".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, основное внимание российского рынка сосредоточено на дивидендных решениях компаний: одни утверждают выплаты, другие отказываются платить. После отсечек инвесторы фиксируют прибыль и частично выходят из акций, что сдерживает подъем рынка. Также геополитическая неопределенность и предполагаемый новый пакет санкций от ЕС продолжают оказывать давление на котировки.

Тем не менее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России замедляется быстрее прогнозов ЦБ, хотя пока остается выше целевого уровня. Также глава ЦБ пояснила, что в российской экономике происходят быстрые структурные сдвиги из-за санкций, импортозамещения и роста новых отраслей. Меняется рынок труда, и финансовая система опирается на внутренние ресурсы. Завершается адаптация к внешним ограничениям, начинается этап технологических изменений: внедрение ИИ, цифровизация, рост сектора услуг, что открывает новые возможности для развития.

Индекс МосБиржи на 4-х часовом таймфрейме подошел к нижней границе восходящего канала в районе 2815,3 пункта. При негативном новостном фоне индекс может спуститься к уровню поддержки 2787,8 пункта. Однако при позитивном сценарии индикатор может вернуться в канал и дойти до верхней границы 2880 пунктов, считает представитель "Финама".

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%), почти не изменился Dow Jones (-0,02%) на фоне заявления президента США Дональда Трампа о заключении торгового соглашения с Вьетнамом.

По условиям соглашения Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, тогда как все пошлины на поставки американских товаров в страну будут отменены. Сделка позволит избежать введения тарифа в 46% на вьетнамский импорт.

Ранее Трамп заявил, что не планирует переносить срок введения повышенных импортных пошлин, который наступает 9 июля. Он выразил сомнение в том, что Штаты сумеют за оставшееся время достичь торгового соглашения с Японией, однако отметил, что такая сделка может быть заключена с Индией.

Также инвесторы оценивали статданные по рынку труда. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне сократилось на 33 тыс., свидетельствует отчет отраслевой организации ADP. Отрицательная динамика показателя зафиксирована впервые с марта 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 95 тыс.

После публикации данных ADP участники рынка повысили оценку вероятности снижения ключевой ставки на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 27% с ожидавшихся ранее 20%.

Министерство труда США обнародует данные о состоянии рынка труда страны за июнь в четверг. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 110 тыс., а безработица повысилась до 4,3% с 4,2%.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 1%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после роста накануне, когда стоимость Brent поднималась выше $69 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $68,63 за баррель (-0,7%), июльская цена фьючерса на WTI - $67,0 за баррель (-0,7%).

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивают данные по запасам нефти в США и ждут заседания ОПЕК+ 6 июля, на котором будет приниматься решение относительно наращивания добычи.

Власти США считают приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ неприемлемой и призывают страну возобновить работу с агентством, заявила в среду представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

"То, что Иран выбирает приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в тот момент, когда есть возможность сменить курс и пойти по пути мира и благополучия, - это неприемлемо. Иран должен вернуться к сотрудничеству, причем в полном объеме и без задержек", - заявила Брюс на брифинге в Вашингтоне. Она вновь повторила, что с точки зрения США у Ирана не может быть и никогда не будет ядерного оружия.

Ранее в среду президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

В ближайшие выходные состоится очередная встреча представителей стран ОПЕК+. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тыс. баррелей неделей ранее. Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.