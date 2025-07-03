"ВСМПО-Ависма" третий год подряд не раскрывает информацию о дивидендах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" не стало раскрывать информацию о выплате дивидендов за 2024 год, как не сообщало о решениях годовых собраний акционеров по итогам 2022 и 2023 годов.

Как сообщила компания, годовое собрание акционеров корпорации, совмещенное с заочным голосованием, состоялось 27 июня. На нем рассматривались стандартные вопросы повестки, в том числе о выплате дивидендов. Однако "ВСМПО-Ависма" указала в сообщении лишь то, что раскрытие этой информации ограничено в соответствии с постановлением правительства.

Акционеры также приняли решение об избрании совета директоров, в который вошли 9 человек, их имена не раскрываются.

"ВСМПО-Ависма" не раскрывала рекомендации совета директоров годовому собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2022-2024 годов, в том числе по выплате дивидендов.

До 2019 года "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала дивиденды, причем с 2015 года перешла на выплаты дважды в год. В 2017 и 2018 годах корпорация выплатила акционерам почти по 19 млрд рублей. Промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года составили 10,2 млрд рублей. По итогам 2019 и 2020 годов компания дивиденды не выплачивала. Согласно данным Национального расчетного депозитария, по итогам 2021 года корпорация начислила 563,76 рубля на акцию, по итогам 2022 года - 563,77 рубля на бумагу.

В 2024 году корпорация получила 10,03 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Выручка снизилась на 2,6% - до 101 млрд рублей.

Уставный капитал "ВСМПО-Ависма" разделен на 11 529 538 обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.