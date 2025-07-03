В Думу внесен проект закона о социальных гарантиях для матерей-героинь

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен законопроект с целью признания особых заслуг перед государством женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".

Соответствующий проект закона № 959275-8 размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей.

В соответствии с указом президента от 7 сентября 2010 г. № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ" звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям РФ наравне со званием Героя РФ и званием Героя Труда РФ.

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается предоставить женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", аналогичные льготы, в том числе по оказанию медицинской помощи, зубопротезированию (в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи), коммунально-бытовому обслуживанию, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг.

Женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", устанавливается право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, первоочередное предоставление строительных материалов в соответствии с порядками, установленными исполнительными органами субъектов РФ.

Одновременно женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", предоставляется право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

"В то же время многодетная мать может отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, ее размер превышает 72 тыс. рублей. Раз в год она будет индексироваться, оформить ее можно будет на едином портале госуслуг, и средства будут поступать, соответственно, через социальный фонд", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в четверг на заседании правительства.

Он добавил: "Все эти изменения должны вступить в силу с января будущего года. Мы рассчитываем, что такие решения облегчат мамам в первую очередь заботу о детях, о близких".

Кроме того, предусмотрены дополнительные гарантии тем, кто уже вышел на пенсию. "Каждая женщина со званием "Мать-героиня" одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тыс. рублей", - сказал Мишустин, отметив, что эти средства будут индексироваться ежегодно.

Матери-героини, добавил он, которым на сегодняшний день поступает пенсия, "смогут получить суммы обеспечения за текущий год в первом полугодии 2026 года".

Срок вступления в силу закона определен с 1 января 2026 года.