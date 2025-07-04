Обломки беспилотников повредили электроподстанцию в Сергиево-Посадском округе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Сергиево-Посадском городском округе Московской области в результате атаки беспилотников повреждена подстанция, частично нарушено электроснабжение, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

"В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества мкр. Звездочка и Рабочий поселок", - написала она в своем телеграм-канале.

Ероханова добавила, что перекрыты въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова.

Ранее сообщалось о пострадавшем в результате атаки дронов на Сергиев Посад.