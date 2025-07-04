Пять микрорайонов обесточены в Сергиево-Посадском округе из-за атаки БПЛА

Еще один остался без света частично

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Сергиево-Посадском городском округе Московской области в результате атаки беспилотников загорелась подстанция, пять микрорайонов обесточены полностью, один - частично, сообщила глава городского округа Оксана Ероханова.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции. В целях безопасности отключено еще несколько ТП. Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский", - написала она в своем телеграм-канале.

Микрорайон Ферма обесточен частично, добавила Ероханова.

Она уточнила, что без света остались несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения и многоквартирные дома.

Ранее сообщалось о пострадавшем в результате атаки дронов в Сергиевом Посаде.