Два человека пострадали при атаке дронов в Сергиево-Посадском округе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при атаке беспилотников в Сергиево-Посадском округе Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки", - написал он в пятницу.

Он уточнил, что пострадавшие доставлены в Сергиево-Посадскую больницу.

Также на местах падения дронов работают оперативные службы. "Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения", - добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Сергиево-Посадском округе в результате атаки беспилотников загорелась подстанция, пять микрорайонов обесточены полностью, один - частично.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции. В целях безопасности отключено еще несколько ТП. Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский", - написала глава городского округа Оксана Ероханова в своем телеграм-канале.



