Поиск

Жильцов эвакуируют из поврежденного дронами дома в ростовском Азове

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В результате падения обломков беспилотников ВСУ разрушена крыша многоэтажки в городе Азове Ростовской области, жильцов эвакуируют, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Наибольшие повреждения получила многоэтажка, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о гибели пенсионерки в поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области в результате атаки БПЛА.

Ростовская область Азов БПЛА многоэтажка эвакуация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека пострадали при атаке дронов в Сергиево-Посадском округе

Пять микрорайонов обесточены в Сергиево-Посадском округе из-за атаки БПЛА

Минобороны РФ сообщило о 48 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Ограничения введены в аэропортах Самары, Ярославля и Казани

Обломки беспилотников повредили электроподстанцию в Сергиево-Посадском округе

Мужчина ранен после атаки украинских БПЛА в подмосковном Сергиевом Посаде

Один человек погиб в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ

Что произошло за день: четверг, 3 июля

Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана в связи с задержанием россиян

Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана в связи с задержанием россиян

Трампу понравилась идея обмена фильмами, продвигающими ценности РФ и США

Трампу понравилась идея обмена фильмами, продвигающими ценности РФ и США
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });