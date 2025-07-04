Жильцов эвакуируют из поврежденного дронами дома в ростовском Азове

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В результате падения обломков беспилотников ВСУ разрушена крыша многоэтажки в городе Азове Ростовской области, жильцов эвакуируют, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Наибольшие повреждения получила многоэтажка, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о гибели пенсионерки в поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области в результате атаки БПЛА.