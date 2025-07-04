ПВО сбила два летевших в сторону Ижевска беспилотника

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили два беспилотника, которые летели в направлении Ижевска, сообщил в пятницу глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Один из объектов, который летел на Ижевск, был уничтожен нашими средствами противовоздушной обороны", - сказал Бречалов в видеообращении в своем телеграм-канале, опубликованном в 9:51.

Позднее, в 10:08 Бречалов сообщил в новом видеообращении: "Наша система противовоздушной обороны отработала еще один беспилотный летательный аппарат, он уничтожен".

Он отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется, и попросил соблюдать меры безопасности.