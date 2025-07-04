Дамба помогла предотвратить второе за историю Петербурга июльское наводнение

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Вода в Неве не поднялась до уровня наводнения благодаря работе комплекса защитных сооружений (КЗС, дамба), сообщил в пятницу начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. (...) Уровень воды в Неве при закрытых створках повысился до 95 см, в первой половине дня он (...) ожидается ориентировочно до 120 см", - написал синоптик в телеграм-канале.

Наводнение в Петербурге фиксируют, когда вода в Неве поднимается выше 161 см.

По словам Колесова, в пятницу порывы ветра на Финском заливе достигают 22-27 м/с, на акватории Невской губы в районе Кронштадта и КЗС - 20-23 м/с, в центральной части Петербурга - от 15 до 19 м/с. Такой сильный ветер и создает условия для подъема воды в реке.

"Ветер будет сегодня сохраняться наиболее сильный в первой половине дня, затем начнет ослабевать", - добавил синоптик.

По информации дирекции КЗС, уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 см.

Накануне Колесов сообщил, что Петербургу грозит первое за 160 лет июльское наводнение и второе (для этого месяца) в истории города. В ночь на пятницу была закрыта дамба, в связи с чем движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.

Правоохранительные органы Петербурга, в том числе прокуратура, перешли в режим повышенной готовности в связи с ухудшением гидрологической ситуации, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Работа усилена для предупреждения чрезвычайных ситуаций и уличного травматизма.