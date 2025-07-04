Дамбу открыли в Петербурге после шторма

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Затворы комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС, дамба) переведены в штатное положение, угроза подъема воды в Неве до критических отметок миновала, сообщает дирекция КЗС в телеграм-канале в пятницу.

"Комплекс предотвратил морское нагонное наводнение, расчетным уровнем воды в устье реки Невы плюс 216 см", - говорится в сообщении.

Судоходный канал судопропускного сооружения С-1 свободен для движения судов, добавили в дирекции.

Петербургскую дамбу закрыли накануне вечером на фоне прогноза о наводнении, которое мог вызвать сильный ветер. В пятницу его порывы достигали 22-27 м/с на Финском заливе, до 19 м/с - в центральной части города.

По данным МЧС, во время разгула стихии в городе пострадали пять человек.

