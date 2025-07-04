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Скончался вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент "Транснефти" по цифровизации и технологиям Андрей Бадалов скоропостижно скончался в возрасте 62 лет, сообщила компания.

"Андрей Юрьевич пришел в ПАО "Транснефть" в 2021 году, в сложный и напряженный период, с первых шагов активно включившись в работу по комплексной цифровизации и автоматизации производственных процессов в масштабах всей системы трубопроводного транспорта", - отмечает трубопроводная монополия.

"Под его непосредственным руководством и с его личным участием в кратчайшие сроки были реализованы масштабные наукоемкие проекты, позволившие вывести "Транснефть" на качественно новый технологический и организационный уровень, эффективно преодолеть вызовы санкционных ограничений, особенно остро затронувших отрасль информационных технологий", - добавляет компания.

"Транснефть" учредила должность вице-президента по цифровой трансформации, информационным технологиям и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности в 2021 году. Такое решение было принято, в том числе, в целях обеспечения структурно-функциональной преемственности и последовательности выполняемых работ при реализации мероприятий цифрового развития", а также во исполнение директив правительства "Об обеспечении цифровой трансформации".

На эту должность сразу был назначен Бадалов. До этого он был директором ФГАУ НИИ "Восход".

Транснефть Андрей Бадалов
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