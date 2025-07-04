Что произошло за день: пятница, 4 июля

Приостановка торгов акциями ЮГК, заявление Минобороны РФ о ночном ударе по объектам в Киеве, новый обмен пленными между Россией и Украиной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ предписал приостановить торги акциями ПАО "Южуралзолото Группа компаний". Решение регулятор объяснил волатильностью на фоне иска Генпрокуратуры. Она потребовала обратить в доход государства долю Константина Струкова в самой ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Основание - конфликт интересов и нарушение антикоррупционных запретов и ограничений.

- Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из России, находится в Челябинской области и работает.

- Экологический ущерб по делам о нарушениях на предприятиях ПАО "ЮГК" предварительно оценивается в 6 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

- Минобороны заявило о ночном массированном ударе по производителям дронов и аппаратуры в Киеве.

- Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными. Источник также сообщил о санитарном обмене ранеными.

- Скончался вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов, ему было 62 года.

- В Нальчике сотрудник ДПС получил ранение в результате нападения, обстоятельства выясняются.

- На Запорожской АЭС полностью прекращено внешнее электроснабжение, на станции сообщают о достаточных запасах топлива для дизель-генераторов.

- Дамбу открыли в Петербурге после шторма. Из-за непогоды пострадали пять человек.