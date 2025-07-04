В Кремле заявили об отсутствии планов контактов с руководством Афганистана

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Планов контактов с руководством Афганистана у Кремля пока нет, но связи на различных уровнях будут налаживаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент таких планов нет, в рамках двусторонних отношений, конечно же, на различных уровнях контакты будут налаживаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли планов у российского президента Владимира Путина контактировать с руководством Афганистана после признания РФ "Исламского эмирата Афганистана".

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