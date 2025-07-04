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Лавров отметил стабилизацию мирового рынка нефти за счет решений ОПЕК+

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Обязательства, взятые на себя участниками формата ОПЕК+, соблюдаются вполне удовлетворительно, что способствует стабилизации мирового рынка энергоносителей, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

"Пока наше общее мнение - что соблюдаются они вполне и вполне удовлетворительно, способствуя стабилизация мирового рынка нефти и, соответственно, мирового рынка энергоносителей", - заявил Лавров.

Он отметил, что Россия и Саудовская Аравия "являются сопредседателями международного комитета по мониторингу за выполнением решений ОПЕК+, и этому комитету принадлежит решающая роль в контроле за тем, как добровольные обязательства, взятые участниками ОПЕК+ по объемам по поставляемой на рынок нефти, - как эти добровольные обязательства соблюдаются".

"Мы это сотрудничество будем продолжать - сегодня мы об этом договорились", - добавил министр.

ОПЕК МИД Саудовская Аравия Сергей Лавров
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