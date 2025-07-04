Бывший замглавы МЧС Барышев получил три года за мошенничество с квартирой

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Суд приговорил бывшего замруководителя МЧС Павла Барышева к трем годам общего режима по делу о мошенничестве при получении квартиры, сообщает СКР. Подсудимый также оштрафован на 200 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что Барышев в 2017-2019 годах "подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением". Изучив эти документы суд принял решение предоставить Барышеву трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Следствие считает, что своими преступными чиновник принес государству ущерб в особо крупном размере более 20 млн рублей).

Барышев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК).

Ранее для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий, на квартиру Барышева был наложен арест.