Дело против бывшего замглавы МЧС РФ Павла Барышева передано в суд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Передано в суд дело против экс-замглавы МЧС Павла Барышева, обвиняемого в мошенничестве при получении от государства квартиры в Московском регионе стоимостью 20 млн рублей, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

По версии ведомства, "Барышев в 2017-2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением".

"По результатам рассмотрения указанных документов судом принято решение о предоставлении Барышеву трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству на сумму более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий, "следователем СК России на похищенную Барышевым квартиру наложен арест".

"По уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, очные ставки, проверки показаний на месте, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого", - добавили в СКР.