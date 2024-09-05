Против бывшего замглавы МЧС Павла Барышева возбудили дело о мошенничестве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра МЧС Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, связанном с хищением квартиры, стоимостью 20 млн рублей, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

По версии ведомства, Барышев с 2017 года по 2019 год "изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей".

"На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест", - заявили в Следственном комитете, добавив, что дело расследует Главное военное следственное управление СКР.

Барышев занимал пост замминистра МЧС с февраля 2017 по май 2021 года, имеет звание генерал-полковник. По данным из открытых источников, в настоящее время работает заместителем гендиректора ФГУП "ВГСЧ" МЧС по связям с государственными органами.