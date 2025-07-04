Суд в России увеличил санкцию OMV за нарушение запрета судиться с "Газпромом" за рубежом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ПАО "Газпром" об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета в отношении дочерней компании австрийской OMV AG - OMV Exploration & Production GmbH.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сообщается в арбитражной картотеке.

"Газпром" в марте 2024 года обратился в российский суд с иском о запрете OMV EP продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Заинтересованное лицо - компания Gazprom Sakhalin Holdings B.V.

Процесс идет в закрытом режиме. В апреле 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение "удовлетворить иск полностью или частично" - суть решения в картотеке не раскрывалась.

В июне 2025 года "Газпром" направил в суд заявление об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета.

Принимая аналогичные решения, суд ссылался на санкционный запрет Евросоюза оказывать российским компаниям юридические услуги, а также другие многочисленные ограничения. Все это, по мнению российского суда, лишало российскую компанию права на беспристрастное, объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение споров в судах и арбитражных институтах на территории недружественных государств.