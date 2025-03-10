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Газпром получил исполнительные листы суда РФ о запрете зарубежных арбитражей на 18 млрд евро

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" получило исполнительные листы российского суда о запрете ведения в его отношении арбитражных разбирательств в иностранных юрисдикциях. В случае нарушения этого запрета предусмотрены санкции на общую сумму 18 млрд евро.

Согласно судебной картотеке, они касаются судебных запретов от 2023 и 2024 годов европейским газотранспортным и торговым компаниям вести с ним судебные разбирательства за пределами РФ. Выдавая такие запреты, российский суд ссылался на санкционный запрет ЕС оказывать российским компаниям юридические услуги, а также другие многочисленные ограничения. Все это, по мнению российского суда, лишало российскую компанию права на беспристрастное, объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение споров в судах и арбитражных институтах на территории недружественных государств.

Претензии европейских контрагентов касаются прекращения поставок или транзита российского газа по газопроводу "Северный поток", который был выведен из строя в результате диверсии в 2022 году.

Всего дочерняя компания "Газпрома" получила 13 запретов вести с ним разбирательство в иностранных судебных инстанциях. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил все 13 исков, по 9 искам к настоящему моменту выданы исполнительные листы. Большинство из ответчиков (в девяти случаях) не стали обжаловать судебный запрет; четыре ответчика обжаловали судебный запрет в апелляционной и кассационной инстанциях.

Первые исполнительные листы были выданы в июле (EuRoPoI GAZ - на 1,547 млрд евро и Uniper Global Commodities SE, METHA - Methanhandel GmbH - на 14,312 млрд евро) и августе 2024 года (CEZ - 58 млн евро и ZSE Energia - 9 млн евро).

По шести делам в судебной картотеке отражена выдача исполнительных листов в начале марта 2025 (Axpo Solutions - 623 млн евро, Vychodoslovenska energetika - 4 млн евро, DXT Commodities - 385 млн евро, OMV Gas Marketing & Trading - 575 млн евро, BBL Company - 91 млн евро, Net4Gas - 113 млн евро).

В отношении еще трех - в марте 2025 поданы заявления о выдаче исполнительных листов (Engie - 305 млн евро, Innogy Energie - 78 млн евро, Gasunie Transport Services - 275 млн евро).

Газпром
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