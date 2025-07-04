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Семь человек ранены при ударе БПЛА по сельхозпредприятию в белгородском селе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородского района Белгородской области подверглось атаке беспилотника ВСУ, пострадали семь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в пятницу.

"Женщину и четверых мужчин, получивших осколочные ранения и баротравмы, доставили в Октябрьскую районную больницу. Еще двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию. Всех пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи бригады СМП транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, от детонации дрона загорелся один из корпусов предприятия, возгорание ликвидировано.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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