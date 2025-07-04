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Около пяти тысяч человек остались без света в Псковской и Вологодской областей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение в Псковской и Вологодской областях нарушено в результате прохождения грозового фронта.

"Вчерашний ветер и дождь вызвали новые отключения. Не такие масштабные, как неделю назад, но все же значительные. Сейчас без света остаются 2,8 тыс. человек. Энергетики продолжают устранять последствия непогоды", - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

По информации замгубернатора Вологодской области Евгении Мазановой, на территории региона введен режим повышенной готовности, фиксируются отключения света.

"По состоянию на 17:30 без электроэнергии 1938 человек в 72 населенных пунктах Белозерского, Кадуйского, Сямженского, Никольского, Тотемского, Чагодощенского, Вологодского, Бабаевского, Верховажского, и Череповецкого округов", - приводятся слова Мазановой в телеграм-канале губернатора Вологодчины Георгия Филимонова.

Повреждения устраняют 18 бригад, 53 человека, 21 единица техники. Восстановительные работы планируется завершить до конца дня.

Как сообщает пресс-служба "Россети Северо-Запад", неблагоприятные погодные условия на Вологодчине сохранятся до конца субботы. 122 аварийные бригады, 184 единицы техники и 27 дизельных генераторов общей мощностью 2,1 МВт готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что 29 июня более 20 тыс. человек лишились электроснабжения из-за шторма, грозы и ливней в Псковской области. Ветер вырывал деревья с корнями, были завалены дороги и просеки ЛЭП. В Пскове из-за падения дерева погибла 66-летняя пенсионерка.

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