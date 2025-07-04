В Нальчике сотрудник ДПС ранен в результате нападения

Напавший убит

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Нальчике сотрудник ДПС ранен в результате нападения, сообщает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Коков в Telegram.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики, после нападения в республиканскую клиническую больницу в Нальчике доставлены двое пострадавших мужчин. Врачи оценивают их состояние.