По факту нападения на полицейского в Нальчике возбуждено уголовное дело

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - По факту нападения на полицейского в Нальчике возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК), сообщает пресс-служба Управления СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 4 июля около 18 часов на пересечении улиц Ногмова и Ленина было совершено нападение на сотрудников ГИБДД МВД по КБР. Полицейские убили напавшего. Один из сотрудников ГИБДД был ранен.

Прокуратура республики взяла расследование на контроль.

Ранее о нападении на инспекторов ДПС с холодным оружием сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Как уточнили "Интерфаксу" в Минздраве республики, в больницу были доставлены двое пострадавших.