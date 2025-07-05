Съезд ЦК КПРФ обновит состав руководящих органов партии

Как ожидается, председателем ЦК КПРФ будет переизбран Зюганов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье в субботу состоится XIX отчетно-выборный съезд ЦК КПРФ.

На съезде изберут новый состав руководящих органов партии, а также председателя КПРФ. Кроме того, коммунисты подведут итоги деятельности за последние четыре года и поставят задачи на будущее, отметили в пресс-службе партии.

Будет также обсуждаться ключевой документ - политический отчет ЦК КПРФ. Кроме того, съезд даст старт подготовке предвыборной кампании-2026.

Помимо этого КПРФ рассмотрит вопрос, связанный с внесением изменений в устав партии. Основные поправки касаются приведения устава в соответствие с действующим законодательством. На съезде КПРФ также планируется учредить новый партийный орган - Высший совет, сказал "Интерфаксу" зампредседателя ЦК Дмитрий Новиков.

"Для формирования этого органа нужно внести соответствующие изменения в устав, но это не будет означать, что такой Совет сразу начнет работать. Для его "запуска" нужно соблюсти две опции. Первая - поправка в устав должна быть зарегистрирована Минюстом, а это может занять месяц, полгода, год..., по-разному бывает. И второе - наличие положения о Высшем совете обеспечивает право Центрального комитета его создать, но не обязанность. Будет ли ЦК его создавать и когда - остается на усмотрение комитета", - сказал Новиков.

По его словам, такой Совет можно назвать своеобразным "советом старейшин", - "опытных людей, которые доказали за многие годы, что партия для них на первом месте".

На съезде также планируется уточнить официальное название партии на "Политическая партия КПРФ - Коммунистическая партия Российской Федерации", отметил зампредседателя ЦК. Это название будет использоваться, например, в официальной переписке и в других официальных документах, добавил он.

По завершении съезда будет проведен организационный пленум нового состава ЦК, на котором будет избран открытым голосованием председатель партии. Как ожидается, на эту должность будет переизбран действующий лидер партии Геннадий Зюганов.

"В пятницу на совещании руководителей делегаций региональных отделений партии все, кто каким-либо образом затрагивали тему избрания председателя ЦК, все, кто выступали по вопросу, подтвердили, что имеют поручение от своих организаций предложить съезду и поддержать кандидатуру Геннадия Зюганова", - сказал Новиков.

После переизбрания председатель ЦК предложит кандидатуры заместителей, членов президиума, секретарей, предусматривает план работы съезда.