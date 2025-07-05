Движение поездов ограничено на участке Красноярской железной дороги

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержкой движения поездов на Красноярской железной дороге, сообщает в субботу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, на участке между станциями Сорокино и Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги по причине просадки пути временно ограничено движение поездов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время проводятся восстановительные работы, ожидаются задержки в движении пассажирских и пригородных поездов до одного часа.