Поиск

Возгорание произошло в ТЦ "Метрополис" в Москве

Эвакуированы около 350 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в одном из помещений в ТЦ "Метрополис" в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС РФ в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8. Установлено, что в четырехэтажном здании на -1 этаже в одном из помещений произошло загорание имущества на площади 2 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в 22:57", - сообщили в ведомстве.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались около 350 человек.

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

МЧС РФ Метрополис Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило об уничтожении 48 дронов ВСУ над российскими регионами

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Что произошло за день: суббота, 5 июля

Аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Петербургский аэропорт "Пулково" временно закрыт

"Шереметьево" возобновило отправку рейсов

Разлив мазута в Керченском проливе

Демонтаж защитного вала стартовал на побережье Анапы

Демонтаж защитного вала стартовал на побережье Анапы

"Шереметьево" временно не отправляет рейсы

Более десятка рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту

Три человека пострадали при ударе БПЛА по белгородскому предприятию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6681 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2297 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });