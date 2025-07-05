Возгорание произошло в ТЦ "Метрополис" в Москве

Эвакуированы около 350 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в одном из помещений в ТЦ "Метрополис" в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС РФ в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8. Установлено, что в четырехэтажном здании на -1 этаже в одном из помещений произошло загорание имущества на площади 2 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в 22:57", - сообщили в ведомстве.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались около 350 человек.

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

