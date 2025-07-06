Минобороны заявило, что за ночь над регионами РФ нейтрализованы 120 дронов ВСУ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи российскими военными уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотников.

По данным министерства, 30 дронов ВСУ нейтрализованы над Брянской областью, 29 - над Курской, 18 - над Орловской, 17 - над Белгородской, 13 - над Тульской.

Еще четыре беспилотника уничтожены ночью над Калужской областью, три - над Ленинградской, по два - над Смоленской и Новгородской, по одному - над Тверской областью и Азовским морем.