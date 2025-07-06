Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 июля

Маск создает "Партию Америки", 120 дронов ВСУ сбито за ночь над РФ, число жертв наводнения в Техасе растет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Маск объявил о создании "Партии Америки". Он сообщил об этом в соцсети X.

- За ночь над регионами России нейтрализованы 120 дронов ВСУ. Об этом заявило Минобороны.

- Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек. Среди них 15 детей.

- ПСЖ с двумя удалениями победил "Баварию" и вышел в полуфинал клубного ЧМ. В следующем матче парижский клуб сыграет с "Реалом", одолевшим "Боруссию".

- Зюганов был переизбран председателем ЦК КПРФ. Его внук был включен в состав ЦК.