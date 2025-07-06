Власти Калужской области сообщили о пяти сбитых за ночь дронах

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации пяти беспилотников над тремя районами региона.

"Сегодня ночью силами ПВО были уничтожены 5 БПЛА. Два из них были уничтожены в Кировском районе, два в Жуковском районе и один в Перемышльском районе", - написал Шапша в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нейтрализации в ночь на воскресенье 120 БПЛА над российскими регионами.