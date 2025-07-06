Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 298 дронов ВСУ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 298 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Также, как говорится в сообщении ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб.

По словам военных, силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.

Кроме того, как заявили в Минобороны, российские военные в течение суток нанесли поражение украинской авиабазе, предприятию по производству комплектующих для ударных БПЛА дальнего действия и складам боеприпасов ВСУ.

"Силами дальней и оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141 районе", - сообщили в ведомстве.