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Минобороны сообщило, что российские войска улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" улучшила позиции в Сумской области, группировка "Центр" продвигается вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Группировки "Южная" и "Днепр" улучшили тактическое положение, следует из сообщения министерства.

"Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении Минобороны.

По его данным, группировкой "Север" нанесены удары по украинским позициям в Сумской и Харьковской областях.

"ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - сообщило министерство.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в его сообщении.

По информации Минобороны РФ, группировкой "Центр" нанесены удары по украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки почти 400 военных.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В зоне действий "Южной" группировки ВСУ потеряли за сутки до 115 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и материальных средств.

По данным Минобороны, группировка "Днепр" улучшила тактическое положение и нанесла удары по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Министерство сообщило, что за сутки группировкой "Днепр" уничтожены более 70 военных ВСУ, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, четыре склада материальных средств и склад горючего.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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