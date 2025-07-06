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Незначительная утечка аммиака произошла на танкере в порту Усть-Луга

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Незначительная утечка жидкого аммиака произошла в воскресенье в результате инцидента во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере "Эко Визард" в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область), сообщает Минтранс РФ в своем телеграм-канале.

Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет. Дальнейшая погрузка была оперативно остановлена.

"Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ситуационно-информационном центре Минтранса прошло оперативное совещание по данному инциденту под председательством министра транспорта Романа Старовойта.

Силы и средства Балтийского филиала "Морспасслужбы" приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна.

Ленинградская область Усть-Луга Эко Визард Минтранс РФ Роман Старовойт
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