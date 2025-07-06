Еще шесть БПЛА уничтожены над Тульской областью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.

Как он написал в телеграм-канале, подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили дроны утром в воскресенье - с 6:00 до 12:00.

Миляев отметил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор сообщал об уничтожении минувшей ночью 13 украинских БПЛА над Тульской областью, частично повреждения получили два частных дома, пострадавших нет.