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Еще шесть БПЛА уничтожены над Тульской областью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.

Как он написал в телеграм-канале, подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили дроны утром в воскресенье - с 6:00 до 12:00.

Миляев отметил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее губернатор сообщал об уничтожении минувшей ночью 13 украинских БПЛА над Тульской областью, частично повреждения получили два частных дома, пострадавших нет.

Тульская область Дмитрий Миляев
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