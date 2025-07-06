В Минобороны РФ заявили о продвижении группировки "Восток"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается вперед после взятия под контроль села Поддубное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

В нем сказано, что штурмовые подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-ой общевойсковой армии группировки "Восток" прорвали оборону ВСУ и закрепились в Поддубном.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило о переходе этого села под российский контроль.

"Расчёты артиллерии и беспилотной авиации группировки войск "Восток" непрерывно наносили удары по огневым позициям бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, выдавливая их из населенного пункта", - говорится в сообщении министерства, которое опубликовало кадры ударов по ВСУ в Поддубном.

Минобороны РФ заявило, что российские военные провели зачистку зданий, подвальных помещений и развернули в селе флаги РФ.

"Военнослужащие инженерных подразделений мотострелковой бригады приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.