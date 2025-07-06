Военные заявили о контроле над двумя населенными пунктами в Харьковской области и ДНР

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Соболевка Харьковской области", - сказано в сообщении министерства.

По информации Минобороны РФ, группировкой "Запад" нанесены удары по украинским бригадам в Харьковской области и ДНР.

"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - заявило Минобороны РФ.

Группировкой "Запад" уничтожены пять украинских станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов, сказано в сообщении.

В нем говорится, что населенный пункт Поддубное в ДНР перешел под российский контроль в результате активных действий группировки "Восток".

Минобороны РФ заявило, что группировкой "Восток" нанесены удары по украинским силам в Запорожской области и ДНР.

"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.