Три человека погибли в автоаварии в Башкирии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами столкновения двух автомобилей в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщил главный госинспектор региона Владимир Севастьянов.

"В результате ДТП погибли три человека, один из "Киа" и двое из "Лады". Два человека получили травмы", - написал Севастьянов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что авария произошла в ночь на понедельник на 135 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись "Лада Ларгус" и "Киа Оптима".