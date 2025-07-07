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Богучанская ГЭС взыскала с завода "Русала" 650 млн руб. по делу о долге за электроэнергию

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Богучанская ГЭС" (БоГЭС, Красноярский край) к АО "Богучанский алюминиевый завод" (БоАЗ, входит в "Русал") о взыскании долга за электроэнергию, говорится в материалах суда.

Долг завода перед станцией касался периода передачи электроэнергии с мая по сентябрь 2024 года. На момент подачи иска в конце декабря 2024 года сумма долга составляла 957,9 млн рублей, отмечается в материалах.

Позднее "БоАЗ" частично оплатил задолженность, в связи с чем истец уточнил требования: 436,5 млн рублей основного долга и 212,2 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Рассмотрев дело на последнем заседании, суд полностью удовлетворил иск в уточненном виде. Согласно решению, проценты за пользование чужими денежными средствами продолжат начисляться на основную сумму долга, исходя из ключевой ставки ЦБ, действующей в соответствующие периоды, начиная с 17 мая текущего года и до момента исполнения обязательств.

АО "Богучанская ГЭС" создано в марте 1993 года. Согласно отчету компании за 2024 год, основной акционер - кипрская Boges Limited (владеет 94,67% акций), остальные 5,44% голосующих акций размещены среди большого числа акционеров. Отмечается, что значительное влияние на управление АО "Богучанская ГЭС" оказывают ПАО "РусГидро"и МКПАО "Объединенная компания Русал" за счет участия в уставном капитале Boges Limited.

Богучанский алюминиевый завод вместе с БоГЭС входит в Богучанское энерго-металлургическое объединение - совместный проект "Русала" и "РусГидро". Первая очередь производства на "БоАЗе" была запущена в эксплуатацию в 2016 году. Строительство второй очереди планируется начать в 2025 году и завершить к 2030 году. Мощность завода после ввода второй очереди составит 600 тыс. тонн алюминия в год, что делает его третьим в РФ по объемам после Красноярского и Братского алюминиевых заводов.

Красноярский край Русал Богучанский алюминиевый завод Богучанская ГЭС
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