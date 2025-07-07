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РЖД увеличит количество вагонов в поездах между Москвой и Петербургом

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" в связи с повышенным спросом на поездки на направлении Санкт-Петербург - Москва добавят дополнительные вагоны к поездам дальнего следования, а также увеличат количество вагонов в поездах "Сапсан".

"РЖД задействуют все ресурсы, чтобы обеспечить максимальную интенсивность движения пассажирских поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. В связи с повышенным спросом на поездки на направлении Санкт-Петербург - Москва увеличена длина составов за счет прицепки дополнительных вагонов к поездам дальнего следования", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале РЖД.

Кроме того, как уточняется в сообщении, будут сдвоены высокоскоростные поезда "Сапсан". Так, будет увеличено количество вагонов в поездах: №755 и №781 сообщением Санкт-Петербург - Москва и №774 Москва - Санкт-Петербург отправлением 7 июля, №767 сообщением Санкт-Петербург - Москва, №754 и №780 Москва - Санкт-Петербург отправлением 8 июля.

"Также назначили дополнительный электропоезд "Ласточка" №845 Санкт-Петербург - Москва отправлением 7 июля в 15:59 (без остановок)", - сообщили в РЖД.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

"Вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга работают в штатном режиме. В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности", - добавили в сообщении.

РЖД Москва Петербург
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