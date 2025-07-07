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В Кремле после слов Трампа о пошлинах напомнили, что БРИКС не действует против кого-то

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможных дополнительных пошлинах в отношении стран, поддерживающих БРИКС, заявили, что взаимодействие государств, входящих в объединение, никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран.

"Мы, действительно, видели такие заявления президента Трампа, но здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы, общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. И это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление Трампа, пригрозившего дополнительными пошлинами в размере 10% странам БРИКС за якобы антиамериканскую политику объединения.

Дмитрий Песков БРИКС США Дональд Трамп
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