США введут на товары из Японии и Южной Кореи пошлины в 25%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 25-процентную пошлину на товары из Японии и Южной Кореи. Он опубликовал в Truth Social два официальных письма, адресованных президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену и премьер-министру Японии Сигэру Исибе.

"Начиная с 1 августа 2025 года, мы введем тариф в размере всего 25% на любые японские товары, поступающие в Соединенные Штаты, помимо всех отраслевых тарифов", - говорится в письме Белого дома, адресованном японскому премьер-министру.

В письме, направленном южнокорейскому президенту, говорится: "Начиная с 1 августа 2025 года, мы введем тариф всего в 25% на все корейские товары, поступающие в США, отдельно от всех отраслевых тарифов. Товары, переправленные транзитом для обхода более высокого тарифа, также будут облагаться этим повышенным тарифом".

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент дал понять, что продлеваться он не будет. За это время США удалось заключить торговое соглашение с Вьетнамом, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией.