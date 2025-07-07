В Белгородской области сельхозпредприятие получило повреждения при взрыве дрона

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, пострадали частные дома и сельхозпредприятие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Чайки в результате детонации FPV-дрона повреждена кровля одного из зданий сельхозпредприятия. В селе Ясные Зори дрон атаковал частное домовладение - выбиты окна, повреждены фасад и забор. В поселке Майский от падения обломков сбитого беспилотника пробита кровля частного дома", - написал он в Telegram.

В Шебекинском округе в селе Нижнее Берёзово-Второе с беспилотника сброшено взрывное устройство, осколками посечены два легковых автомобиля. На участке автодороги Архангельское - Шамино дроном атакован легковой автомобиль - у транспортного средства повреждены стекла и кузов. Ещё один автомобиль подвергся атаке дрона в хуторе Бондаренков - машина посечена осколками.

В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка от ударов FPV-дронов огнем уничтожен легковой автомобиль и поврежден объект связи. Также беспилотником атакован хутор Шаховка - повреждены стекла и кузов легкового автомобиля.