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Роспотребнадзор нашел вероятную причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане проводятся эпидмероприятия после регистрации вспышки кишечной инфекции среди жителей четырех населенных пунктов Магарамкентского района, предварительно, заболевания связаны с употреблением питьевой воды из водоисточника "Джепельский", сообщает региональный Роспотребнадзор.

"Случаи заболевания выявлены среди детей от 3 до 14 лет, преимущественно регистрируются легкие формы, квалифицированная помощь оказывается в полном объеме", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что, "по предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из водоисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкента в сторону села Ахты.

"Специалистами Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Проводится обследование пострадавших, отобраны пробы воды из водоисточника и разводящей сети, подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях, проводится обследование водовода и водоисточника на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций. Кроме того, проводятся активные подворовые обходы с целью выявления всех пострадавших", - добавили в ведомстве.

Кроме того, жителям населенных пунктов, где зарегистрированы случаи заболевания, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены.

Ранее сообщалось, что медицинскую помощь после вспышки острой кишечной инфекции в селах Магарамкентского района Дагестана оказали 110 местным жителям, 18 из них находятся в больнице

Дагестан Роспотребнадзор
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