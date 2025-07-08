Минпромторг РФ готов доработать меры поддержки производства поездов для ВСМ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ готов работать над улучшением мер поддержки для участников проекта создания высокоскоростных поездов, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов на пленарной сессии выставки "Иннопром-2025" на тему "Транспорт и промышленность. Взаимодействие в интересах граждан и бизнеса".

"Проект (создания - ИФ) высокоскоростной магистрали (ВСМ - ИФ) структурирован с учетом поддержки Фонда развития промышленности и кластерной инвестиционной платформы. Эти инструменты там задействованы и мы готовы работать над их доработкой и шлифовкой. Но на самом деле там на сегодняшний день привлекательные условия, которые позволяют выстраивать очень сложную, но тем не менее, экономику проекта", - отметил он.

Высокоскоростные поезда будут серийно выпускаться в 2028 году, напомнил Каримов, а далее, согласно контракту, планируется производить по 18 таких поездов в год.

В свою очередь замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, выступая на той же сессии, уточнил, что к 2030 году должны быть изготовлены 43 поезда для ВСМ, а к 2045 году - порядка 300 единиц.

"Протяженность сети высокоскоростных магистралей к 2050 году должна превысить 4,5 тыс. км. Также как высокая оценивается потребность нашего железнодорожного транспорта (общероссийской ж/д сети - ИФ) в тяговом подвижном составе. По отраслевым оценкам, ближайшие 10 лет - это минимум 700 локомотивов в год", - сказал Потешкин.

Как сообщалось, ВЭБ.РФ в марте 2025 года открыл финансирование проекта строительства завода серийного производства высокоскоростных поездов, которое ведется на площадке ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара-Транспортные машины", СТМ), направив в рамках проекта первый транш - порядка 7 млрд рублей.

Ранее наблюдательный совет одобрил условия участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта строительства завода по выпуску высокоскоростных поездов в объеме до 33,915 млрд рублей на срок до 14,5 года. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма "Кластерная инвестиционная платформа".

Также для финансирования опережающей закупки оборудования для нового завода были предоставлены займы Фонда развития промышленности.

Вместе с тем председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин сообщал, что группа "Синара" на раннем этапе строительства завода по производству высокоскоростных поездов инвестировала в проект свои заемные деньги - порядка 7 млрд рублей, чтобы не сдерживать сроки его реализации.

В феврале 2025 года на "Уральских локомотивах" проходило совещание по проекту "Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург". Тогда вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что обсуждал с представителями "Уральских локомотивов" возможные меры поддержки для производителей высокоскоростных поездов. Иные подробности не раскрывались.

Комплекс по производству высокоскоростных электропоездов общей площадью 60 тыс. кв. м строится в Верхней Пышме. "Уральские локомотивы" оценивают стоимость работ в 44 млрд рублей. Завершить строительство пяти объектов комплекса планируется в 2026 году, с их запуском станет возможным одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

ВСМ пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. В перспективе высокоскоростные магистрали планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск.

Общая стоимость проекта строительства ВСМ-1 между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 2 трлн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год.