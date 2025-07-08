Поиск

Минпромторг РФ готов доработать меры поддержки производства поездов для ВСМ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ готов работать над улучшением мер поддержки для участников проекта создания высокоскоростных поездов, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов на пленарной сессии выставки "Иннопром-2025" на тему "Транспорт и промышленность. Взаимодействие в интересах граждан и бизнеса".

"Проект (создания - ИФ) высокоскоростной магистрали (ВСМ - ИФ) структурирован с учетом поддержки Фонда развития промышленности и кластерной инвестиционной платформы. Эти инструменты там задействованы и мы готовы работать над их доработкой и шлифовкой. Но на самом деле там на сегодняшний день привлекательные условия, которые позволяют выстраивать очень сложную, но тем не менее, экономику проекта", - отметил он.

Высокоскоростные поезда будут серийно выпускаться в 2028 году, напомнил Каримов, а далее, согласно контракту, планируется производить по 18 таких поездов в год.

В свою очередь замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, выступая на той же сессии, уточнил, что к 2030 году должны быть изготовлены 43 поезда для ВСМ, а к 2045 году - порядка 300 единиц.

"Протяженность сети высокоскоростных магистралей к 2050 году должна превысить 4,5 тыс. км. Также как высокая оценивается потребность нашего железнодорожного транспорта (общероссийской ж/д сети - ИФ) в тяговом подвижном составе. По отраслевым оценкам, ближайшие 10 лет - это минимум 700 локомотивов в год", - сказал Потешкин.

Как сообщалось, ВЭБ.РФ в марте 2025 года открыл финансирование проекта строительства завода серийного производства высокоскоростных поездов, которое ведется на площадке ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара-Транспортные машины", СТМ), направив в рамках проекта первый транш - порядка 7 млрд рублей.

Ранее наблюдательный совет одобрил условия участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта строительства завода по выпуску высокоскоростных поездов в объеме до 33,915 млрд рублей на срок до 14,5 года. Кредит предоставляется на специальных условиях в рамках механизма "Кластерная инвестиционная платформа".

Также для финансирования опережающей закупки оборудования для нового завода были предоставлены займы Фонда развития промышленности.

Вместе с тем председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин сообщал, что группа "Синара" на раннем этапе строительства завода по производству высокоскоростных поездов инвестировала в проект свои заемные деньги - порядка 7 млрд рублей, чтобы не сдерживать сроки его реализации.

В феврале 2025 года на "Уральских локомотивах" проходило совещание по проекту "Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург". Тогда вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что обсуждал с представителями "Уральских локомотивов" возможные меры поддержки для производителей высокоскоростных поездов. Иные подробности не раскрывались.

Комплекс по производству высокоскоростных электропоездов общей площадью 60 тыс. кв. м строится в Верхней Пышме. "Уральские локомотивы" оценивают стоимость работ в 44 млрд рублей. Завершить строительство пяти объектов комплекса планируется в 2026 году, с их запуском станет возможным одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

ВСМ пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. В перспективе высокоскоростные магистрали планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск.

Общая стоимость проекта строительства ВСМ-1 между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 2 трлн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Альберт Каримов ВСМ Иннопром Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит иск о передаче РФ доли Струкова в ЮГК в закрытом режиме

В Кремле ценят усилия Трампа по организации прямых переговоров Москвы и Киева

В Кремле отказались от комментариев в связи со смертью Старовойта

Ответчики попросили суд рассмотреть иск о доле Струкова в ЮГК в закрытом режиме

СКР возбудил дело в связи со взрывом в рязанском клубе

Совет Думы включил в повестку вторника утверждение Никитина министром транспорта

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач назначен руководителем Росаккредитации

В суд направлены дела о хищении бюджетных средств парка "Патриот"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6692 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });