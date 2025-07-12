Поезда на D3 в область не будут останавливаться на Левобережной с 19 июля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Поезда, которые следуют в область, не будут останавливаться на станции D3 Левобережная с 19 июля из-за работ по строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"С 19 июля поезда "в область" не останавливаются на Левобережной. Продолжается активная работа по строительству первой в России высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом (...) Реконструкция Левобережной - один из этапов создания ВСМ. Для этого мы вынуждены временно отменить посадку и высадку пассажиров на одной из платформ станции", - говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что для поездок на Левобережную следует проехать до станции Химки и пересесть на поезд обратного направления, а, чтобы отправиться с Левобережной в сторону Зеленограда-Крюково и области, нужно следовать до Ховрино с платформы ''на Ипподром'' и там пересесть на поезд в обратном направлении. Также есть возможность добраться до станций на автобусе: между Химками и Левобережной курсирует маршрут №5, между Ховрино и Левобережной - №344.

"Для бесплатной пересадки на ж/д станциях Ховрино и Химки: Карты "Тройка", банковские карты, абонементы и социальные карты прикладывайте к турникетам на вход и выход. С разовыми билетами обращайтесь к контролерам у турникетов", - уточнили в департаменте транспорта Москвы.