Власти пообещали устранить последствия шторма в Петербурге до конца недели

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Последствия шторма в Санкт-Петербурге будут ликвидированы до конца текущей недели, сообщил заместитель главы комитета по благоустройству города Сергей Малинин журналистам во вторник.

По его словам, городские службы пытаются навести порядок в парках, садах и скверах, при этом больше всего пострадали Приморский, Калининский, Выборгский, Невский и Курортный районы города.

"К понедельнику уже из поваленных штормом деревьев было распилено и вывезено 412. Работа будет продолжена сегодня. Все оставшиеся деревья будут вывезены до конца этой недели. Такой же срок отведён на уборку и зачистку всех территорий", - добавил Малинин.

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения по благоустройству "Курортный берег" Алексей Фисяк сообщил, что среди петербургских пляжей сильнее всего пострадал Сестрорецкий, где деформировались раздевалки, скамейки и урны. В результате разгула стихии на пляжах Финского залива образовалось 2 тыс. кубометров наплавного мусора.

"На сегодняшний день уже убрано 450 кубометров. До конца недели уберем все. Все малые архитектурные формы, которые пострадали, будут отремонтированы и до конца недели возвращены на свои места", - сказал Фисяк.

Врио заместителя главы комитета по энергетике Иван Авраменко проинформировал, что всего поступило около 300 заявок на отсутствие света либо его ненормативную работу в Петербурге, однако удалось избежать массового веерного отключения потребителей.

"С точки зрения работы инженерно-энергетического комплекса мы обеспечили услугами всех жителей Санкт-Петербурга и не допустили каких-то простоев, отключений и аварий на сетях", - заявил он.

Первый заместитель главы комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Егор Никитенко сообщил, что от стихии в регионе наиболее пострадали Выборгский, Кингисеппский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Всеволожский, Гатчинский районы, в особенности прибрежная зона в связи с порывами ветра до 27 м/с.

Во время шторма в регионе фиксировали одномоментное отключение от электросети до 17 тыс. человек в 234 населенных пунктах, было обесточено порядка 1,5 тыс. трансформаторных подстанций. Основная причина заключалась в падении деревьев.

"Было несколько волн ветровых нагрузок, пик отключений пришелся на середину дня 4 июля", - сказал Никитенко журналистам.

Восстановить электроснабжение в большей части случаев удалось к ночи, в работе были задействованы более 2,5 тыс. человек, добавил он.

Как сообщалось, пять человек пострадали 4 июля во время шторма в Петербурге. В городе наблюдался сильный ветер с порывами до 22-27 м/с на Финском заливе, до 19 м/с - в центральной части города. Для предотвращения угрозы наводнения была закрыта дамба, было приостановлено судоходство, закрыты парки и скверы. В Ленинградской области электросетевые компании и специалисты ЖКХ работали в усиленном режиме ввиду штормового фронта.