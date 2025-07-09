В результате атаки на пляж в Курске трое погибли, шестеро ранены

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - По уточненной информации, жертвами атаки на пляж в Курске стали три человека, число раненых возросло до шести человек, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн во вторник.

"К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. (...) Количество раненых возросло до шести человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

"Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один - травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу", - уточнил Хинштейн.