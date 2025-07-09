Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на медучреждения в курском Рыльске

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на больницу и здание станции скорой помощи в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в среду.

"К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. (...) У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы региона.

Одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести, второй первая помощь оказана на месте. В результате удара беспилотника пострадали здания медучреждения, на месте начался пожар.

Ранее сообщалось о троих погибших и семи раненых после атаки на пляж в Курске